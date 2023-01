Jest już akt oskarżenia dla sternika Czarnej Perły. Usłyszał zarzut świadomego sprowadzenia katastrofy w ruchu wodnym OPRAC.: Anna Olejniczak

Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku zakończyła postępowanie w sprawie kolizji Czarnej Perły. Zdarzenie to miało miejsce 14 lipca 2021 roku na wysokości Polskiego Haka przy ujściu Motławy do Martwej Wisły. Prokurator wydał akt oskarżenia o sprowadzenie katastrofy w ruchu wodnym. Sternikowi Czarnej Perły grozi do 10 lat więzienia.