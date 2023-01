Jest dwóch chętnych na zakup rowerów MEVO. Firma chce pozyskać 704 sztuki

Rowery MEVO na sprzedaż

Stara flota liczyła 1200 sztuk. Każdy z rowerów był średnio eksploatowany przez 4 tysiące godzin. Z dziesięciu egzemplarzy wymontowano silniki elektryczne, które trafiły na Politechnikę Gdańską do celów naukowych. 400 sztuk trafiło do urzędników miejskich jako służbowy środek transportu. Pozostała część rowerów została wystawiona na sprzedaż. Cena za jeden to 430,50 zł.

Na ofertę otrzymano dwie odpowiedzi. Jedna firma zadeklarowała chęć zakupu 704 sztuk. Drugą zainteresowaną stroną jest osoba prywatna, która wystąpiła z prośbą o zakup 3 rowerów.