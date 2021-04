Jest akt oskarżenia w sprawie wypadku na S7 z 14 sierpnia 2020. Przyczyną nadmierna prędkość

W wypadku obrażenia odniosły cztery osoby. Mimo udzielonej pomocy z powodu rozległych obrażeń zmarła 32-letnia kobieta i jej małoletni syn. Kolejne dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala.

Do wypadku doszło 14 sierpnia 2020 roku na trasie S7 w miejscowości Stawidła, na pasie jezdni w stronę Nowego Dworu Gdańskiego. W zdarzeniu uczestniczyły trzy auta; dwa z nich stały na poboczu, w strefie wyłączonej z ruchu pojazdów. W jednym z samochodów, marki Citroen, znajdowała się jedna osoba, w drugim aucie marki Toyota przebywały dwie osoby dorosłe i dwójka dzieci w wieku 7 i 11 lat. W pewnym momencie z niewyjaśnionych przyczyn w Toyotę uderzył Volkswagen Golf, w którym przebywał tylko kierujący. W wyniku uderzenia Toyota uderzyła następnie w Citroena.

Z uzyskanej w toku śledztwa opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków wynika, że kierujący pojazdem marki Volkswagen Golf nie dostosował prędkości do panujących wówczas warunków drogowych. Jak podaje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, kierowca nie zachował należytej ostrożności, w skutek czego nie zapanował nad prowadzonym pojazdem doprowadzając do niekontrolowanego zjazdu na prawe pobocze i uderzył w stojące tam pojazdy.

Prokurator zarzucił 45 letniemu mężczyźnie nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślne spowodowanie wypadku, w następstwie którego dwie osoby poniosły śmierć, a dwie doznały obrażeń naruszających czynności ciała na czas powyżej siedmiu dni.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna złożył wyjaśnienia, w których nie przyznał się do winy. Za zarzucony czyn grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. W toku śledztwa wobec podejrzanego stosowane były wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Malborku.