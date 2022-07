Jest akt oskarżenia przeciwko deweloperom sprzedającym mieszkania we Władysławowie. Chodzi o głośną sprawę sprzed lat

Jak poinformowała Prokuratura Regionalna w Gdańsku, zarzuty aktu oskarżenia dotyczą doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pokrzywdzonych nabywców mieszkań, którzy w latach 2011-2015 zawierali umowy deweloperskie, na mocy których deweloper zobowiązał się do wybudowania wielorodzinnego domu mieszkalnego na działce położonej we Władysławowie. Chodzi także o przeniesienie na rzecz nabywców, własności lokali mieszkalnych wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej, wolnych od obciążeń.

- Tymczasem, pomimo zapłaty przez pokrzywdzonych nabywców wszelkich należności wobec dewelopera, po ustanowieniu odrębnej własności poszczególnych lokali, okazało się, że w księgach wieczystych ujawniono ostrzeżenia o egzekucji z nieruchomości i przyłączeniu kolejnych wierzycieli dewelopera, a także zapisy o wpisie hipoteki przymusowej oraz hipoteki umownej wierzycieli dewelopera - podaje prokuratura.

