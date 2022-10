Jesienne wycieczki już nie są tanie. Za jesienne słońce trzeba zapłacić

Rosnące ceny paliwa i słaba złotówka sprawiają, że o tanich wakacjach można zapomnieć. Także ci - którzy przełożyli je na październik, licząc, że zapłacą mniej - przeliczyli się. Jest taniej niż w szczycie sezonu, ale nadal drogo. Klientów to wcale nie zniechęca, choć muszą zapomnieć o tanich jesiennych wyjazdach last minute.

- Dużym powodzeniem cieszą się wyjazdy do Turcji i Egiptu, bo nadal jest tam bardzo ciepło - słyszymy w jednym z gdańskich biur podróży. - Pobyt w hotelach czterogwiazdkowych, 7 nocy z opcją all-inclusive, to od 6 do 7 tysięcy złotych za dwie osoby. Tańsze o 1000-1500 złotych są skromniejsze hotele trzygwiazdkowe.