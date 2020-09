JESIEŃ 2020. Kiedy rozpoczyna się kalendarzowa i astronomiczna jesień? Równonoc astronomiczna 2020. Kiedy pierwszy dzień jesieni?

PIERWSZY DZIEŃ JESIENI 2020. Dni robią się coraz krótsze, a temperatura powietrza coraz niższa. Oznacza to, że wielkimi krokami zbliża się do nas jesień. Rozpocznie się ona tradycyjnie we wrześniu - to właśnie wtedy pożegnamy się na dobre z upalnym latem i powitamy kolorową jesień. Kiedy wypada pierwszy dzień kalendarzowej i astronomicznej jesieni w 2020 roku? Sprawdźcie poniżej!

Pierwszy dzień jesieni 2020. Kiedy rozpoczyna się kalendarzowa jesień? Data pierwszego dnia jesieni od lat jest stała i nie ulega zmianom. Mimo tego, wiele osób na początku września poszukuje informacji na temat terminu rozpoczęcia jesieni. W 2020 roku, tak jak w poprzednich latach, jesień rozpocznie się 23 września. Tym razem data ta wypada w środę. Kalendarzowa jesień będzie tradycyjnie trwać przez trzy miesiące, czyli aż do 21 grudnia, który wypada w poniedziałek. Być może tego dnia zawita do nas mroźna zima. Czytaj także Nadciąga jesień. Kiedy początek? JESIENNE MEMY Astronomiczna jesień 2020. Kiedy wypada? Pierwszy dzień jesieni astronomicznej i kalendarzowej nie zawsze przypada w tym samym terminie. Tak też jest i w tym roku - początek jesieni astronomicznej nastąpi we wtorek, 22 września. Oznacza to, że jesień astronomiczna wypadnie dzień wcześniej niż kalendarzowa. Zobacz galerię (7 zdjęć) Jesień 2020. Równonoc jesienna Równonoc jesienna to tzw. pierwszy dzień jesieni. To właśnie wtedy Słońce przechodzi przez punkt Wagi, gdzie promienie słoneczne padają prostopadle na równik i są równocześnie styczne do jej biegunowej powierzchni. Od tej chwili Słońce będzie znacznie intensywniej oświetlać południową półkulę Ziemi od północnej. Podczas równonocy jesiennej dzień i noc trwają tyle samo, czyli 12 godzin. Po upływie równonocy dnie stają się jeszcze krótsze, a noce coraz dłuższe. Jesień meteorologiczna Z punktu widzenia meteorologii sezon jesienny trwa od 1 września do 30 listopada. Obchody pierwszego dnia jesieni - kiedyś i dziś Dawniej pierwszy dzień jesieni obchodzono bardzo uroczyście. Tego dnia na polach zostawiano kilka nieskoszonych kłosów. Wszystko po to, aby ziemia nie pozostała bez ziarna. Resztę chowano do świątyń. Kilka dni przed początkiem jesieni stawiano przed pomnikiem boga urodzaju i wojny kielich wypełniony pitnym miodem. Jeśli zawartość kielicha pozostała nietknięta, oznaczało to obfite plony. Niegdyś też dziękowano bóstwom za zbiory - w tym celu odbywały się różne modły. Pierwszego dnia jesieni organizowano także huczne zabawy. Aktualnie jesień wita się, organizując dożynki. Uroczystościom tym zwykle przewodzi starosta. Na początku imprezy następuje wzniesienie wieńców wykonanych ze zbóż i polnych kwiatów. Następnie przewodniczący imprezy wręcza gospodarzowi dożynek bochen chleba z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów. Funkcję gospodarza najczęściej sprawuje kapłan lub przedstawiciel lokalnej administracji. Na zakończenie uroczystości składa się symboliczne dary pochodzące z ostatnich plonów. Zwieńczeniem dożynek jest festyn ludowy. Czytaj także Modne paznokcie na jesień Wideo