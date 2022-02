Jerzy Karpiński: Do 14 lutego uwolnimy 180 łóżek covidowych na Pomorzu. To krok ku normalności

Czy oddziały covidowe, które zostały utworzone w wielu szpitalach na Pomorzu, będą redukowane? Jak ten proces będzie realizowany?

Przedstawiliśmy wojewodzie, w porozumieniu z NFZ, propozycję zwolnienia łóżek covidowych w szpitalach w województwie pomorskim. Proponujemy, aby początkowo dotyczyło to 8 szpitali. Łóżka covidowe w tych placówkach będą likwidowane i przekazywane do dyspozycji pacjentom z innymi schorzeniami. Uwolnimy w ten sposób w sumie 180 łóżek. To będzie stopniowy proces i będziemy go prowadzić od 7 do 14 lutego. Chcemy tu zachować ostrożność, a więc nie likwidujemy wszystkich łóżek covidowych w jednym terminie - będziemy redukować część łóżek covidowych w wybranych szpitalach. Na przykład do 14 lutego w Szpitalu Marynarki Wojennej planujemy zwolnić 20 łóżek covidowych, w Copernicusie – 35, w Szpitalu w Kościerzynie – 37. Robimy to dlatego, że istnieje ogromna potrzeba przywracania łóżek dla innych pacjentów, głównie internistycznych. Uwalnianie łóżek covidowych poprawi też sytuację na SOR-ach wszystkich szpitali w regionie. Konsultanci wojewódzcy ds. chorób zakaźnych i ratownictwa medycznego zgłaszają nam problemy na SOR-ach. Chorzy, wymagający zabiegów internistycznych i przyjęcia do szpitala, zajmują miejsca właśnie na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Przebywają w niekomfortowych warunkach, w dużym zagęszczeniu. Czekają aż na oddziale internistycznym zwolni się dla nich miejsce.



Czy były takie sytuacje na Pomorzu, że karetki czekały przed SOR-ami, bo nie było na nich miejsc dla nowych pacjentów?