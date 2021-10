Jednostka OSP Sasino została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Kamil Kusier

Kolejna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej na Pomorzu dołączyła do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. OSP Sasino po spełnieniu wymogów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej została włączona do KSRG i tym samym dołączyła do 282 pozostałych jednostek OSP na Pomorzu, które należą już do systemu.