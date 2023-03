Jedną nogą też można zdziałać cuda. Marcin Oleksy przeszedł do historii piłki nożnej i wziął na siebie ciężar promocji amp futbolu

Marcin Oleksy pojawił się w Gdańsku, gdzie odwiedził siedzibę Energi z Grupy Orlen. To temu mecenasowi amp futboliści zawdzięczają bardzo dużo. Od 2018 roku firma wspiera reprezentację Polski, a w tym momencie z pomocy łącznie korzysta aż 5 tysięcy osób z niepełnosprawnościami.

- Jestem z tego dumny, że stworzyłem historię. Tak naprawdę muszę troszkę zejść na ziemię, bo czeka mnie dużo pracy z moją drużyną Wartą Poznań i reprezentacją Polski. Mam nadzieję, że to szybko poukładam i wrócę do dobrego treningu. Ze sławą radzę sobie dobrze. Staram się każdemu udzielić wywiadu, chociaż są momenty, w których po prostu nie mogę odebrać telefonu, bo na przykład jestem w telewizji. Próbuję oddzwaniać. Wziąłem zeszyt, w którym staram się to uporządkować, przesuwać każdego. Są tez wywiady dla zagranicznych mediów. Jest tego dużo. Ci, którzy się do mnie nie dostali, proszę o wyrozumiałość, że nie nadążam z odbieraniem telefonów - mówi nam Marcin Oleksy, który w wyniku wypadku stracił lewą nogę.