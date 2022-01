Jeden silny koncern może mocniej zaangażować się w działania społeczne, kulturalne i sportowe na Pomorzu

Jeden z polityków z Pomorza stwierdził, że nie ma żadnej pewności, że patrząc na rafinerię LOTOSU w Gdańsku, za chwilę nie będzie patrzył na rosyjską rafinerię. Czy podzielacie Państwo te obawy?

Jest to wyłącznie polityczna wypowiedź, niemająca jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych w zawartych umowach. Fuzja to transakcja czysto rynkowa, przeprowadzona na warunkach korzystnych dla polskiej strony. Zapisy w umowach chronią nie tylko interesy LOTOSU i ORLENU, ale także biorą pod uwagę kwestie o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego Polski, co znalazło potwierdzenie w ocenach chociażby sejmowej speckomisji. Jeśli chodzi o rafinerię, 30% udziałów w niej kupuje Saudi Aramco. Wchodzimy w partnerstwo ze światowym liderem w branży. Natomiast jeśli mowa o stacjach paliw, obecnie na krajowym rynku działa ich około 7,8 tys. W ramach ustalonej transakcji, węgierski MOL osiągnie udział w rynku na poziomie około 5%. Stawianie tez o „rosyjskim kapitale” jest zupełnie bezpodstawne. MOL jest koncernem obecnym na rynku detalicznej sprzedaży paliw w kilku krajach UE, np. w Czechach. Tam jego działalność nie budzi żadnych kontrowersji. Ponadto, to spółka notowana na GPW w Warszawie, co zapewnia przejrzystość i wiarygodność finansową.