Jechał bez prawa jazdy i znacznie przekroczył prędkość. Zatrzymali go policjanci z grupy Speed

Policjanci gdańskiej grupy Speed zatrzymali do kontroli drogowej 26-letniego mężczyznę z powiatu nowodworskiego. Okazało się, że mężczyzna nie ma uprawnień do kierowania autem i posługuje się fałszywym prawem jazdy.

- Gdańscy policjanci z grupy Speed zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem osobowym marki Skoda, który na obwodnicy Trójmiasta, na wysokości pętli Osowa przekroczył dozwoloną prędkość o 41 km/h. Po sprawdzeniu w systemie informatycznym funkcjonariusze ustalili, że 26-letni kierowca, który okazał ukraińskie prawo jazdy, nie ma uprawnień do kierowania pojazdami - czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Dokument ukraiński wzbudził podejrzenia policjantów co do jego autentyczności. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa posługiwania się fałszywym prawem jazdy, 26-letni mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komisariatu, a dokument zabezpieczono do dalszych badań.