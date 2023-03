"Jazz w chmurach" ponownie w Gdańsku. Kiedy koncert Leszka Możdżera w Olivia Star? Kto jeszcze wystąpi? Poznaj harmonogram

Olivia Star to najwyższy budynek w Gdańsku. Niedługo właśnie tam, na 34. piętrze, odbędzie się wyjątkowe wydarzenie "Jazz w Chmurach", czyli jazzowa muzyka na żywo. Jak zapewniają organizatorzy, emocje, jakie będą towarzyszyć koncertom, będą niezapomniane.

- Druga odsłona “Jazzu w Chmurach” to niepowtarzalna okazja do wsłuchania się w utwory dobrane na tę okazję z niebywałą wręcz starannością. Każdy z nich to zaproszenie do innej, fascynującej historii, które intrygują już od pierwszych dźwięków. Przed nami niesamowite spotkania muzyczne będące odzwierciedleniem mistrzowskich improwizacji, wybitnego kunsztu interpretatorskiego oraz elektryzującej charyzmy artystów - zapewniają organizatorzy.