Jarosława Marka Rymkiewicza marzenie o Wiecznej Polsce

Jeśli uznać nacjonalizm za stawianie interesów narodu na pierwszym miejscu, obaj - i Dmowski i Rymkiewicz - byli nacjonalistami. Przynajmniej jednak w stosunku do tego drugiego nacjonalizm ten nie miał żadnej konotacji etnicznej, nie mówiąc już (apage satanas) o krwi czy rasie.

„Polskość to jest straszna siła duchowa i to nie my ją wybieramy, bo nie możemy tu niczego wybierać. To ona nas wybiera, ona chce nas mieć i wtedy nas wybiera” - mówił Rymkiewicz pięć lat temu podczas uroczystości zorganizowanej ku jego czci przez tygodnik „Do Rzeczy”.