Jarosław Wałęsa: Namawiamy mamę do napisania kolejnej książki. O czym miałaby być?

- Tuż po sukcesie pierwszej książki "Marzenia i tajemnice" zacząłem mamę namawiać do napisania kolejnej. I mam nadzieję, że pracuje nad tym. "Marzenia i tajemnice" - jej autobiografia, spotkały się z tak ogromnym zainteresowaniem czytelniczek, że powinno się tę opowieść kontynuować. Po pierwszej książce mama dostała tyle listów od czytelniczek, tyle razy kobiety mówiły, że to jest ich historia, że nie powinno się tego tematu zarzucić. Kobiety pisały, że to ona otworzyła wszystkim Polkom oczy na to, jak wiele od nich zależy. Jak bardzo powinniśmy być wdzięczni naszym matkom i żonom za to, ile nam facetom dają siły Ale tym razem w książce można by opisać tę formę dialogu z czytelniczkami, które tak masowo do mamy pisały. I dziękowały, że poprzez własną historię niejako opowiedziała losy wielu rodzin w Polsce, żyjących w tamtym czasie - opowiada Jarosław Wałęsa.