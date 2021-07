Jarosław Różański z Łęga zwyciężył w plebiscycie Polska Press. W poniedziałek odebrał nagrodę główną - Fiata Tipo

Przekazanie rodzinnego i przestronnego auta było zwieńczeniem plebiscytowej zabawy, która toczyła się na łamach wszystkich dzienników regionalnych Polska Press. Przypomnijmy, że głosowanie na najsympatyczniejsze babcie oraz dziadków odbyło się najpierw w powiatach, następnie, na jego podstawie utworzono rankingi wojewódzkie. 10 laureatów z każdego województwa (oprócz warmińsko-mazurskiego), awansowało do etapu ogólnopolskiego, w którym nagrodą główną był rodzinny samochód osobowy Fiat Tipo.

W poniedziałek (26.07.) zaszczytu przekazania laureatowi kluczyków dostąpił redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego, Artur Kiełbasiński. Zakończenie plebiscytu odbyło się w stolicy województwa, z którego pochodzi zwycięzca.

- Bardzo cieszę się z tej nagrody, chociaż, tu muszę zdradzić, to nie ja będę jeździć autem na co dzień – mówił w Centrum Motoryzacyjnym Auto Plus, Jarosław Różański z Łęga w pow. chojnickim. - Dzisiaj moja żona obchodzi urodziny i myślę, że będzie to dla niej bardzo fajny prezent. Właśnie zaczynamy urlop i być może wybierzemy się naszym nowym samochodem.