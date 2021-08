Jarosław Gowin z wizytą w Gdyni. Spotkał się z Wojciechem Szczurkiem. Rozmawiali o propozycjach dla samorządów

- Porozumienie nie będzie totalną opozycją - mówił w Gdyni Jarosław Gowin . - Wiemy, jakie są pozytywy 6 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Zostaliśmy z tego obozu wyrzuceni, właśnie przez wierność programowi Zjednoczonej Prawicy. Wierzymy jednak, że także w obozie władzy, znajdą się osoby, które razem z nami zbudują wspólny front dobrej woli. Jeżeli chodzi o lex TVN, to nie poprzemy tej ustawy. Wystawia ona na szwank wizerunek Polski. Wejście w życie tej ustawy doprowadzi do zamrożenia relacji polsko-amerykańskich. Mamy nadzieję, że nastąpi refleksja i rząd się z niej wycofa.

Jakie propozycje dla samorządów?

Podczas konferencji przedstawiciele Porozumienia krytycznie odnosili się również do niektórych propozycji z Polskiego Ładu. Według nich zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, zmniejszy wpływy z podatku PIT dla samorządów o 35-40%. Co ma według Porozumienia uniemożliwić niektórym samorządom przygotowanie budżetu na 2022 rok. Dlatego Porozumienie zaproponowało zwiększenie udziału samorządów w zyskach pochodzących z podatków PIT i CIT. Według Jarosława Gowina, dalszy spadek dochodów powstrzyma lokalne inwestycje, bo samorządy nie będą miały na nie pieniędzy. Podobnie sytuacja ma wyglądać z zadaniami gmin, czyli np. remontami dróg i zarządzaniem komunikacją zbiorową. Partia Gowina chce m.in. rozpocząć prace nad nowym modelem finansowania samorządów, czy subwencją inwestycyjną dla samorządów i właśnie o tym, były już wicepremier miał rozmawiać Jackiem Karnowskim, prezydentem Sopotu oraz Wojciechem Szczurkiem, prezydentem Gdyni.