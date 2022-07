Jarmark św. Dominika 2022. Kiedy zaczyna się Jarmark Dominikański? Ruszyły przygotowania! ZDJĘCIA

Jarmark św. Dominika w Gdańsku 2022

Historia Jarmarku św. Dominika sięga aż XIII wieku, kiedy to na wniosek dominikanów został on ustanowiony przez papieża Aleksandra IV w 1260 roku. Początkowo miał nakłaniać wiernych do uczestnictwa w mszach odpustowych, z czasem stał się imprezą handlowo-kulturalną. Obok Weihnachtsmarkt i Oktoberfest, jest to największe tego typu wydarzenie w Europie. Jarmark św. Dominika w[b] tym roku odbędzie się po raz 762. Na jakie atrakcje możemy liczyć?

Tak było rok temu. Jarmark św. Dominika 2021 zakończony

Jarmark Dominikański w Gdańsku. Co nas czeka?

Już od lat wiadomo, że Jarmark św. Dominika słynie z występów artystycznych, straganów kulinarnych, rękodzieł, antyków i wielu wielu innych atrakcji, które nawet nam ciężko zdefiniować. Co roku przyciągający rzesze turystów i fanów pchlich targów, zagranicznych arcydzieł kulinarnych czy wybitnych performance`ów, i tym razem nas nie zawiedzie. Na co możemy liczyć w tym roku?