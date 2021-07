Jarmark św. Dominika 2021 w Gdańsku. Kolejna edycja pod znakiem pandemii 24.07.-15.08.2021 r. Kameralnie i bezpiecznie dla odwiedzających

Jarmark św. Dominika w Gdańsku rozpocznie się już 24.07.2021 r.

Jarmark św. Dominika to największa w Polsce i jedna z największych w Europie plenerowych imprez handlowo-rozrywkowych. Zlokalizowany w sercu Starego Miasta Gdańska, rokrocznie przyciąga tłumy mieszkańców Trójmiasta oraz polskich i zagranicznych turystów.

W 2019 roku jarmark odwiedziło blisko 7 milionów gości, a handlowano na ponad 1 100 kramach. Niestety, przez wzgląd na pandemiczne obostrzenia w tym roku nie uda powtórzyć się podobnego sukcesu. Wiadomo już, że, podobnie jak przed rokiem, w Gdańsku zawita o 1/3 mniej kupców niż to miało miejsce dotychczas. Wszystko po to, aby odwiedzającym zapewnić należyte bezpieczeństwo. To, niestety, przełoży się na znacznie mniejszą liczbę gości. W roku 2020 Jarmark odwiedziło 1,5 mln osób.