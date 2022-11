Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku z lotu ptaka! Bajkowa atmosfera uchwycona na wyjątkowych zdjęciach!

Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku z lotu ptaka! Widoki jak z bajki!

Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku to miejsce, w którym mocno poczujemy świąteczny klimat! To wydarzenie stworzone dla wszystkich miłośników świątecznej atmosfery, zarówno dla mieszkańców Trójmiasta i okolic, jak i turystów z Polski i zagranicy.

- Miejsce wokół nas przepełni się pięknym energooszczędnym oświetleniem, dobrym klimatem, dobrym jedzeniem - mówiła prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz. - Ale, co bardzo ważne, Jarmark Bożonarodzeniowy to także impuls dla lokalnej gospodarki. Ponad 60 procent wystawców to lokalni przedsiębiorcy, restauratorzy, wytwórcy różnych pięknych dóbr kojarzących się także z lokalnym przemysłem.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku. Kiedy i w jakich godzinach jest czynny?

Tegoroczny świąteczny jarmark w Gdańsku można odwiedzać od niedzieli do czwartku w godzinach od 12:00 do 20:00, natomiast w piątki i soboty stoiska będą dostępne od 12:00 do 21:00. Jarmark potrwa do 23 grudnia 2022 r.