Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku 2022. Kiedy się zaczyna? Nowe ulice. Poprzednie edycje Jarmarku Świątecznego w Gdańsku [ZDJĘCIA]

Jarmark Bożonarodzeniowy Gdańsk 2022- daty

Tegoroczny jarmark świąteczny rusza już w połowie listopada. Wydarzenie startuje w piątek 18.11.2022, a zakończy się tuż przed Wigilią - w piątek 23.12.2022. Oznacza to całe pięć tygodni prawdziwego świątecznego szaleństwa, podczas którego mieszkańcy i turyści będą mogli skorzystać z dziesiątek okolicznych atrakcji!

Jarmark Bożonarodzeniowy Gdańsk 2022 - atrakcje

Jarmark Bożonarodzeniowy Gdańsk 2022 - nowe lokalizacje

Jarmark Bożonarodzeniowy Gdańsk 2022 - jedzenie

Jak co roku, po udanych zakupach świątecznych, na Jarmarku będzie można dobrze zjeść. To okazja do spróbowania kuchni z najdalszych zakątków świata. A na rozgrzewkę grzane wino lub gorąca czekolada!