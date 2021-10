Janusz Urbanowicz: Dla polskiego rugby to szeroko otwarte drzwi do zrobienia wielkiego kroku w rozwoju

Podczas ostatniego występu gdańszczanek w Sankt Petersburgu, gdzie w zawodach Klubowego Pucharu Europy zajęły drugie miejsce, przedstawiciele rosyjskiej federacji rugby zaproponowali polskiej drużynie grę w ich lidze.

- To bardzo mocno obsadzone rozgrywki - mówi "Dziennikowi Bałtyckiemu" Janusz Urbanowicz. Startuje w nich m.in. drużyna z Kazachstanu, oparta na zawodniczkach jednego klubu, czyli podobnie jak reprezentacja Polski i Biało-Zielone Ladies. - Formalności są już w większości załatwione, zostaje tylko kwestia organizacji funduszy - dodaje Urbanowicz. Jesteśmy zdecydowani na to, by grać w lidze rosyjskiej.

Pieniądze będą potrzebne, bo gdańska drużyna będzie grać także w ligowych rozgrywkach w Polsce. Zwiększy się zatem liczba turniejów, w których będą występować zawodniczki gdańskiego klubu, ale i w zdecydowanej większości reprezentantki Polski. Janusz Urbanowicz planuje jednak, by w Rosji grała pierwsza drużyna Biało-Zielonych, a w Polsce drugi zespół.