Janusz Śniadek: Polski Ład w końcu się rozpędzi. Także w odbiorze społecznym

Markety nie mogą być już otwarte na zasadzie punktów pocztowych. Jest pan zadowolony z nowelizacji ustawy ograniczającej handel w niedziele?

Z całą pewnością tak. Pierwszą nowelizację przygotowywaliśmy zresztą w 2019 r. Ona nie weszła w życie wcześniej, m.in. z powodu pandemii. W ubiegłym roku trzeba było do niej wrócić, z uwagi na skandaliczne, wręcz patologiczne nadużywanie przez sieci handlowe wyjątku mówiącego o działalności pocztowej. Na tej podstawie wielkopowierzchniowe markety rzeczywiście funkcjonowały w niedziele i stało się to zjawiskiem masowym. Trzeba było zareagować.

Skąd, pana zdaniem, wziął się opór przeciwko zapisom ustawy ze strony sieci handlowych? Może to była odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne, może Polacy lubią jeździć na zakupy w niedziele?

To zupełnie dwie różne sprawy. W przypadku sieci handlowych najzwyczajniej nazwałbym to chciwością, pogonią za zyskiem wszelkimi możliwymi sposobami, nawet nieuczciwą konkurencją i omijaniem prawa. Co innego ludzkie przyzwyczajenia.