Jan Ponulak ze Słupska odznaczony medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. W czasie II wojny światowej pomagał Żydom

A działo się to w Gródku Jagiellońskim niedaleko Lwowa .

Samo wręczenie odznaczenia miało się odbyć w ubiegłym roku. Niestety, pandemia pokrzyżowała plany. Wzruszająca uroczystość miała więc miejsce w czwartek, 16 czerwca 2021 roku w Ośrodku Teatralnym Rondo w Słupsku. To symboliczne, bo obok dzisiejszego budynku stała przed II wojną światową synagoga.

– Ojciec niewiele mówił o tym, co robił. Ja też nic nie pamiętam, bo kiedy uciekaliśmy z Gródka, miałam trzy lata. Ojciec jednak nawet w Słupsku pomagał ludziom – mówi Teresa Zych, córka Jana Ponulaka.

I wspomina:

– Mama bardzo tatę wspierała we wszystkim, co robił. Pamiętam jednak, że któregoś razu tata przyprowadził do naszego trzypokojowego mieszkania rodzinę swojego kolegi prawnika. Był prześladowany przez SB i nie miał się gdzie podziać. Zamieszkali więc w jednym z naszych pokoi. Mama była trochę zła – dodaje Teresa Zych i podkreśla, że dla ojca zawsze najważniejszy był człowiek.