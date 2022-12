Jan Nowicki nie żyje. Wspomnienie Henryka Tronowicza

Jan Nowicki to jedna z niepospolitych legend sceny i polskiego ekranu . Był aktorem o wszechstronnym emploi. Po ukończeniu krakowskiej szkoły teatralnej debiutował w roku 1965 na ekranie u Andrzeja Wajdy w „Popiołach” na podstawie powieści Stefana Żeromskiego. Wajda powierzył Nowickiemu także - na deskach Starego Teatru w Krakowie - pamiętne role w „Biesach”, w „Nastasji Filipownej” według Dostojewskiego oraz w „Nocy listopadowej” Stanisława Wyspiańskiego. W „Panu Wołodyjowskim” Jerzego Hoffmana aktor wcielił się w postać Ketlinga. Wielką kreację Jan Nowicki stworzył w ekranizacji opowiadania Bruno Schulza „Sanatorium pod Klepsydrą” w reżyserii Wojciecha Hasa (1973).

W czym zagrał Jan Nowicki?

Osobny rozdział w biografii Nowickiego nastąpił po jego osobistym związaniu się z Mártą Mészáros, węgierską reżyserką, z którą nakręcił pół tuzina filmów, wśród nich głośne - „Dziennik dla moich dzieci” i „Dziennik dla moich ukochanych”. Talent Nowickiego do portretowania figur dwuznacznie balansujących w sferze obyczajów odkrył Filip Bajon angażując artystę do swego skandalizującego ”Magnata”, ale potem również do dramatu „Poznań '56”. Osobno Nowicki zapisał się postacią zmyślnego szulera w „Wielkim Szu”, kryminale w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego.

