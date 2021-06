Jan Bednarek przed meczem z Hiszpanią: Jeśli w drużynie ktoś nie wierzy w dobry wynik, to może zostać i spędzić fajny czas w Sopocie

- Pogadaliśmy wewnątrz grupy i zamknęliśmy ten etap. Myślę, że w grupie jest siła. Każdy powiedział, co myśli, co można zrobić lepiej. Meczu ze Słowacją nie zagramy ponownie. Nie dostaniemy drugiej szansy. Drugi raz takiego samego rzutu rożnego nie będziemy bronić. Jedyne co można zrobić, to zagrać drugi mecz. Wierzymy, że możemy pokonać Hiszpanów i z takim przesłaniem jedziemy - mówi Jan Bednarek , obrońca reprezentacji Polski.

Bednarek to jeden z tych piłkarzy, którzy nie przygotowywali się w normalnym cyklu do meczu ze Słowacją. Piłkarz narzekał na mięśniową kontuzję i przez dwa dni w Gdańsku ćwiczyć indywidualnie. Zgodnie z późniejszymi zapowiedziami na inauguracyjny mecz Euro 2020 był już gotowy do gry.

- Musimy starać się nie pozostawiać jakiejkolwiek przestrzeni Hiszpanom. Robić wszystko, aby uprzykrzyć im grę. Aby nie mogli spojrzeć, rozejrzeć się. Nawet w niskim pressingu trzeba być agresywnym w strefach. Trzeba być jednością i agresywnie naciskać na przeciwnika. Wiemy, jak ich zastopować, jak to zrobić, aby grało im się trudno. Będą momenty, kiedy długo będziemy bez piłki, ale akceptujemy to, licząc, że nadejdzie czas, kiedy możemy ich za to skarcić - deklaruje rosły obrońca.

- Drużyna Hiszpanii to indywidualności. Mają świetnych piłkarzy, dlatego nie możemy pozostawiać im przestrzeni. Musimy być strasznie nieprzyjemni i uprzykrzać im grę. Są przestrzenie, aby ich skontrować i pograć piłką. Wiemy jak to zrobić, aby osiągnąć dobry rezultat. Musimy podejść do tego meczu z wiarą, że nie ma opcji innej, niż zwycięstwo. Jesteśmy głęboko przekonani, że ten wynik możemy osiągnąć. Powiedzieliśmy sobie, że jeśli ktoś w to nie wierzy, to niech zostanie w Polsce i spędzi fajny czas w Sopocie. Myślę, że czuć chęć udowodnienia, jaką drużyną jesteśmy. Wewnętrznie jest też chęć pokazania, że dobrze przepracowaliśmy ten czas - dodaje zawodnik, który w minionym sezonie rozegrał 36 spotkań w angielskiej Premier League.