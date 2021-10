James Bond kontra real life. Jak pozyskać informacje rozwalając pół miasta? Tomasz Chudzyński

Przygody Jamesa Bonda oczywiście nie mają za wiele wspólnego z codzienną pracą służb specjalnych, choć kiedy czyta się życiorysy Jerzego Szajnowicza Iwanowa czy Krystyny Skarbek, można nabrać co do tego wątpliwości. IMP FEATURES/East News

Wielu szpiegów pracuje pod przykryciem dyplomatycznym, zatem i drogie alkohole i eleganckie garnitury są elementem ich pracy. Niemniej nie jest to życie takie, jakie prowadzi ekranowy James Bond – mówi Piotr Niemczyk, analityk służb specjalnych, zastępca dyrektora Zarządu Wywiadu niegdysiejszego Urzędu Ochrony Państwa. - Filmy z Bondem to fikcja. Pamiętam jednak jedną z części, której kanwą był problem braku wody w jednym z państw. Wówczas wydawało się to wymysłem, dziś wiemy, że to poważne zagrożenie – dodaje Maciej Górski, ekspert ds. bezpieczeństwa Fundacji AT System Group. Polska premiera nowej odsłony przygód Jamesa Bonda już 1 października.