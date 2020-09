Jakub Wawrzyniak, były reprezentant Polski w piłce nożnej trenuje z Gedanią 1922!

Decyzja Jakuba Wawrzyniaka o treningach z IV-ligową drużyną Gedanii 1922 wpisuje się w pewien trend wśród byłych reprezentantów Polski. Niedawno głośno było o transferze byłego zawodnik gdańskiej Lechii Sławomira Peszki do IV-ligowej Wieczystej Kraków. Potem dołączył do niego Radosław Majewski.

- Wiem, że chciałby się poruszać, ale czy będzie u nas grał, tego jeszcze nie wiem - mówi "Dziennikowi Bałtyckiemu" Bartosz Dolański, dyrektor sportowy Gedanii 1922. Chce regularnie trenować, bo tego mu po prostu brakowało. Ja bardzo bym chciał, by Jakub zagrał w Gedanii, choćby dla syna, który u nas trenuje. To byłoby fajne, gdyby taki piłkarz jak on pokazał, że nie zawsze się gra dla pieniędzy - dodaje Dolański.

37-letni Jakub Wawrzyniak to 49-krotny reprezentant Polski. Grał w niej w latach 2006 - 2016. 30 maja 2016 roku znalazł się w prowadzonej przez selekcjonera Adama Nawałkę reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy we Francji, stając się w ten sposób pierwszym polskim piłkarzem (obok Łukasza Piszczka) powołanym na Euro trzykrotnie.