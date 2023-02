Jakub Kałuziński rozstanie się latem 2023 roku z Lechią Gdańsk. Młody piłkarz nie porozumiał się z klubem w sprawie przedłużenia kontraktu

W środę, 1 lutego 2023 roku Lechia Gdańsk potwierdziła, że w przypadku Jakuba Kałuzińskiego nie będzie pozytywnego zakończenia kontraktowych rozmów. Według naszych informacji propozycja prolongaty była finansowo słabsza od obowiązującej.

Rozmowy z agentem Kuby trwały praktycznie cały poprzedni rok. Ostatecznie strony nie doszły do porozumienia, nad czym bardzo ubolewam. Kuba po 30 czerwca stanie się wolnym zawodnikiem, a do tego czasu jest oczywiście do dyspozycji trenera. Takie sytuacje się w piłce zdarzają. W zeszłym roku miałem podobną w Zagłębiu Lubin, gdzie młody wychowanek klubu Łukasz Poręba także odchodził po wygaśnięciu kontraktu. Zagłębie się utrzymało, a zawodnik odszedł do RC Lens. Teraz już jednak skupiamy się na naszym celu na tę rundę.