Jakub Bartkowski, piłkarz Lechii Gdańsk: Daję sobie ostatnią szansę. Telefon mam cały czas włączony

Takie jest podsumowanie tego meczu. Cieszy gra na zero z tyłu, ale martwi, że nie potrafiliśmy strzelić bramki. Szanujemy punkt, bo Widzewa miał sytuacje. Zwłaszcza w pierwszej połowie miał przewagę. Druga połowa była bardziej otwarta, z wymianą ataków i mogliśmy pokusić się o gola. Szkoda poprzeczki Kristersa Tobersa, ale Widzew też miał sytuacje. Z perspektywy tabeli trzeba szanować jeden punkt, bo każdy może być na wagę utrzymania.

W meczu z Widzewem ne straciliście gola, ale z drugiej strony sami go nie strzeliliście.

Za dużo popełnialiście indywidualnych błędów?

Widzew grał wysokim pressingiem i ograniczał nam możliwości rozegrania piłki. I to nieźle wychodziło rywalowi. Zostawialiśmy trzech zawodników z przodu, ale każdy też czuł oddech rywala. To wiązało się z tym, że mogły przytrafić się straty. To jednak mogło również wymusić błędy na zawodnikach Widzewa i możliwość wyjścia szybkim kontratakiem. W drugiej połowie błędy indywidualne wynikały głównie ze zmęczenia, bo mecz kosztował nas wiele sił.