Jakie szanse na transfer Jesusa Imaza do Lechii Gdańsk? Rekordowa oferta od Jagiellonii, piłkarz się waha. Decyzja dopiero po sezonie

Na początek należy zadać sobie pytanie. Czy Jesus Imaz byłby wzmocnieniem dla Lechii? Zdecydowanie tak, ale oczywiście tylko w przypadku, gdy wróci do formy sprzed kontuzji. A przypomnijmy, że w listopadzie zerwał więzadło rzepkowo-udowe przyśrodkowe, musiał poddać się operacji. Do gry wrócił kilkanaście dni temu przy okazji meczu z Wisłą Kraków.

Imaz w formie to absolutna ligowa czołówka. Mimo iż nie grał przez parę miesięcy, to dalej jest najlepszym strzelcem Jagiellonii Białystok (8 goli).

W czerwcu wygasa jego kontrakt z Jagiellonią, więc będzie do pozyskania za darmo. Jest to o tyle istotne, że mowa o zawodniku, który we wrześniu skończy 32 lata, zatem nie ma zbyt wielkich szans, by Lechia mogła na nim jeszcze cokolwiek zarobić. Natomiast oczywiście taki piłkarz byłby wartością dodaną do zespołu i może pomóc w walce o europejskie puchary.