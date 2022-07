Jakie samochody kradną najczęściej? Zobacz jakie auta najczęściej padają łupem złodziei! [GALERIA]

Jakie samochody kradną najczęściej?

Kradzież samochodów to historia stara jak świat. Bez znaczenia czy jest to "nówka" z salonu, czy przyrdzewiały gniotek, którego żywot zbliża się już do końca. Złodzieje kradną wszystko. W szczególności my, Polacy, jesteśmy w tym wyjątkowo dobrzy, o czym najlepiej świadczy fakt, że znaleźli się chętni na rabunek toalety przenośnej typu Toi Toi (swoją drogą, o najdziwniejszych przestępstwach pisaliśmy TUTAJ). Ale do rzeczy. Każde auto może paść łupem złodziei, choć wiadomo, im lepszy stan tym lepiej. I właśnie im nowszy model, lepsze wyposażenie lub bardziej znana marka, tym bardziej samochód jest na kradzież narażony.

Najczęściej celem grabieży padają maszyny z roczników 2018 i 2019, z kolei statystyki poniżej rocznika 2012 znacznie spadają. Nie oznacza to jednak wcale, że i starszych aut nie kradną. Zależności jest wiele. Jakie auta złodzieje kradną najczęściej? Zobaczcie zestawienie i przekonajcie się sami!