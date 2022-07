Jakie są skutki picia piwa? Regularne picie piwa. Skutki dla człowieka. Sprawdź, co może się dziać z Twoim organizmem. 4.07.2022

Takie są skutki codziennego picia piwa. Czy można pić piwo codziennie?

Ile piw można wypić? Ile się trzeźwieje po piwie? - to najczęściej zadawane w internecie pytania dotyczące picia piwa. Oznacza to, że picie tego trunku jest powszechne. Potwierdzają to także badania naukowców zajmujących się zdrowiem.

Picie piwa jest tak samo szkodliwe jak nadmierne spożywanie wina, wódki i innych mocniejszych trunków. Każdy alkohol ma szkodliwy wpływ na nasz organizm i przyjmowany regularnie w końcu uzależnia.