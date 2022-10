Jaka przyszłość gdańskiego żużla? Sensacyjne doniesienia. Zawodnicy zerwą porozumienia z klubem? Zdunek Wybrzeże pod ścianą

Przypomnijmy, parę dni temu informowaliśmy o zaległościach finansowych Wybrzeża względem trzech zawodników. W klubie przekonywano nas jednak, że nie ma powodów do niepokoju, cała sytuacja jest pod kontrolą i pieniądze prędzej czy późnej trafią na konta Rasmusa Jensena, Timo Lahtiego i Adriana Gały. To znaczy muszą trafić, w przeciwnym razie gdańszczanie nie otrzymaliby licencji na kolejny sezon. Mowa o sporych pieniądzach - łącznie ok. 700 tys. złotych.

Cała trójka zawodników wyraziła chęć startów w Gdańsku w przyszłym sezonie. Ustalone zostały warunki kontraktów, podano sobie ręce, a na oficjalnej stronie klubu pojawiły się stosowne komunikaty. Wydawało się, że Wybrzeże jest na końcowym etapie budowania składu. Okazuje się jednak, że cierpliwość Lahtiego i Gały się skończyła i - przynajmniej według doniesień WP SportoweFakty - mieli oni zerwać porozumienia z Wybrzeżem i rozpocząć rozmowy z innymi klubami.