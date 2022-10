Jaka polisa przyda się wynajmującemu, a jaka najemcy Agnieszka Kamińska

Jeżeli w najmowanym lokalu planujemy przechowywać przykładowo laptop, drogi iPhone, sprzęt sportowy lub turystyczny oraz inne wartościowe przedmioty, warto ubezpieczyć je jako ruchomości domowe archiwum

Osoby, które decydują się na najem mieszkania w największych ośrodkach akademickich, zapłacą ok. 34 proc. więcej niż przed rokiem. Ubezpieczenie nieruchomości w najważniejszych lokalizacjach także podrożało w tym roku ok. 15 proc. w ujęciu rok do roku.