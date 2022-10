Jaką koncepcję ma Zdunek Wybrzeże? Gdańszczanie mogą postawić na młody i bardziej wyrównany skład. Będzie trudno o lidera

Jeszcze parę tygodni temu wydawało się, że wszystko idzie zgodnie z planem. Osiągnięto porozumienia z Rasmusem Jensenem, Timo Lahtim i Adrianem Gałą, były plany delikatnego liftingu składu, by Wybrzeże w sezonie 2023 było mocniejsze niż przed rokiem. Tymczasem teraz trzeba mówić o zmianie koncepcji o 180 stopni.

Na nowe nazwiska nie należy się nastawiać w najbliższych dniach, bo oficjalnie klub może poinformować o swoich ruchach dopiero 1 listopada, gdy otworzy się okno transferowe. Teoretycznie można informować o ustnych porozumieniach, natomiast po ostatnich wydarzeniach chyba lepiej tego nie robić.

Jensena nie będzie, ale kibice zadają sobie pytanie co z Lahtim i Gałą. Pojawiły się głosy, że i oni mogą zerwać wcześniejsze porozumienia z klubem i przenieść się gdzie indziej. W przypadku Fina mówi się o powrocie do Orła Łódź, natomiast Gała jest łączony z PSŻ-em Poznań, który w tym roku awansował do eWinner 1. ligi. Prezes Tadeusz Zdunek jest na tyle zniesmaczony tymi doniesieniami, że sam nie wie na czym stoi i powoli staje się zmęczony całą sytuacją.