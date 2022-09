Jak zaoszczędzić na ubezpieczeniu auta przy inflacji? Oszczędności, jakie można uzyskać zarówno w przypadku AC, NNW jak i Assistance

Na skutek inflacji rosną ceny zarówno samochodów nowych, jak i używanych, części zamienne oraz koszty serwisu. Posiadany pojazd trzeba także ubezpieczyć. W przypadku obowiązkowej polisy OC komunikacyjnej, z uwagi na jednolity zakres ubezpieczenia wymagany przepisami prawa można porównać oferty różnych towarzystw i wybrać najtańszą. Nieco inaczej wygląda to przy ubezpieczeniu AC. To ochrona dobrowolna, której zakres może obejmować kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu. Razem z Autocasco kupujemy zazwyczaj ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz assistance. Wszystkie polisy kosztują, a więc mają bezpośredni wpływ na poziom składki. Jednak ich optymalizacja do rzeczywistych potrzeb może przyczynić się do ograniczenia kosztów, co jest szczególnie ważne w czasie wszechobecnej drożyzny.

- Zarówno ubezpieczenie autocasco, NNW, jak i Assistance są bardzo ważne i zdecydowanie rekomenduję ich posiadanie. Jednak w czasie wysokiej inflacji należy też szczególnie zwracać uwagę na kwestię kosztów. Jest wiele możliwości, które mogą dać oszczędności bez straty na poziomie ochrony ubezpieczeniowej. Warto przede wszystkim dokładnie zapoznać się z ofertami poszczególnych ubezpieczycieli, korzystając np. z internetowych porównywarek lub odwiedzając profesjonalnego doradcę ubezpieczeniowego – zauważa Marcin Dyliński, Dyrektor Departamentu Marketingu i E-commerce w CUK Ubezpieczenia.