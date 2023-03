Jak wyglądała odbudowa zamku w Malborku? Muzeum zachęca, by dzielić się wspomnieniami

Jak wyglądała odbudowa zamku w Malborku?

Zamek w Malborku jest odbudowywany do dzisiaj

W pierwszych powojennych latach pieczę nad obiektem objęło Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, a z jego ramienia Zofia Hendzel.. Do Malborka przybyła latem 1945 r., by najpierw - 4 sierpnia - rozpocząć pracę jako kierownik Referatu Kultury i Sztuki przy Starostwie Powiatowym w Malborku. Następnie jako cywilny pracownik kontraktowy MON została zatrudniona w charakterze kustosza i kierownika zamku w Malborku. Funkcję tę pełniła do 1950 roku, aż do momentu przeniesienia jej do Oddziału nr 2 Muzeum Wojska Polskiego we Wrocławiu. To ustalenia Aleksandry Siuciak, dyrektora biblioteki zamkowej, koordynatorki projektu badawczego „Straty wojenne” realizowanego przez Muzeum Zamkowe.