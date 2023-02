Jak ulepszyć komunikację miejską w Gdańsku? PiS podał propozycje do systemu FALA. Nowa Lewica organizuje debatę

- Kontynuujemy nasze działania związane z wyjaśnianiem systemu Fala, mimo że miasto postanowiło odroczyć jego wprowadzenie. Nadal wiele spraw jest niejasnych, system wydaje się skomplikowany i nieintuicyjny. To zniechęca do korzystania z komunikacji miejskiej, a przecież powinniśmy wszyscy starać się o to by była jak najbardziej dostępna. Dlatego jako opozycja merytoryczna, przedstawiamy dziś 3 konkretne propozycje dla tego systemu - powiedział podczas poniedziałkowej (27.02.2023 r.) konferencji gdański radny z PiS-u, Przemysław Majewski.