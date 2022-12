Jak uchronić się przed czadem? Poznaj zasady bezpieczeństwa. Rozpoczął się sezon grzewczy, a przed nami zimne dni

Sezon grzewczy. Jak uchronić się przed czadem?

– Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych – mówi oficer prasowy KP PSP w Pucku mł. kpt. Krzysztof Minga. – W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny, nie ma smaku ani zapachu.

Ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa na temat zagrożeń związanych z pożarami mieszkań i domów oraz zatruciem tlenkiem węgla ruszyła wraz z początkiem sezonu grzewczego. Wspierają ją całym sercem strażacy, bo to właśnie oni pędzą na ratunek w takich sytuacjach.

Zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla – to cel przyświecający kampanii informacyjno-edukacyjnej pt. Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

– Każdego roku w mieszkaniach i domach w całej Polsce powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla – tłumaczy mł. kpt. Krzysztof Minga. – Dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie w nim ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.



Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

Tlenek węgla (potocznie zwany czadem) to bardzo trujący gaz: nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Nie można go zobaczyć, usłyszeć ani poczuć. Ryzyko pożaru i zaczadzenia wzrasta w okresie grzewczym, dlatego tak ważna jest edukacja na ten temat.