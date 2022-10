Jak ubezpieczyć nagrobek? Jaki zakres może obejmować taka polisa? Aleksandra Pomorska

Nagrobki i grobowce to budowle, które są szczególnie narażone na negatywne zdarzenia losowe, a także kradzieże czy akty wandalizmu. Można je jednak ubezpieczyć - samodzielnie lub przy okazji ubezpieczania domu lub mieszkania. To nie kosztuje dużo - średnio ok. 97 zł rocznie.