Jak się ubrać na maturę 2022? Jakie są trendy? W co się ubrać na egzamin dojrzałości? Pomysły na stylizacje dla maturzystów i maturzystek Maja Czech

Matura to bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego ucznia. Każdy maturzysta powinien czuć się komfortowo i wygodnie w trakcie pisania egzaminu. Należy jednocześnie pamiętać zachowaniu powagi sytuacji i wybrać stylizację elegancką i bardziej "odświętną" niż na co dzień. W co więc wypada ubrać się na maturę w 2022 roku?