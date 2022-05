Jak przywrócić Sopot mieszkańcom? Felieton Wojciecha Wężyka

Ale można też zadać sobie pytanie: co się dzieje z dawną „perłą Bałtyku”?

W jednym z tygodników, któremu trudno zarzucić brak sympatii dla władzy samorządowej, ukazał się kilka dni temu artykuł o znamiennym tytule: „Kolejnego sezonu już chyba w Sopocie nie spędzę. I bardzo się z tego cieszę”. Rozmowa z Magdą Grzebałkowską, uznaną reportażystką i autorką książek, toczy się wokół codzienności życia w kurorcie. Skrócić ją można do smutnej refleksji: mieszkanie w zalanym „zalanymi” turystami Sopocie przestaje dawać jakąkolwiek satysfakcję.

„Dzień w dzień imprezy, a rano jak idziesz z psem, to musisz omijać kałuże wymiocin albo ludzi, którzy zasnęli na ulicy. Zdarzało się, że wzywałam pogotowie do nieprzytomnych, bo to nie wiadomo: śpi, a może umarł, zadławił się własnymi wymiotami. Przecież nie olejesz takiego człowieka, bo gdzieś jego mama czeka” – ten cytat jest w dużej mierze podsumowaniem smutnej lektury. Ci z sopocian, którzy mieszkają w dolnej części miasta, znają takie obrazki doskonale.