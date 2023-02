Jak poznawać świat i nie przepłacać. Gdyński podróżnik zwiedził 51 krajów w 714 dni

- Do 24. roku życia nie podróżowałem w ogóle, bardzo dużo czasu poświęcałem studiom prawniczym i pracy jako przedstawiciel handlowy, aby zdobyć środki niezbędne do utrzymania - mówi Michał. - W jednym z ogólnopolskich konkursów sprzedażowych jako nagrodę otrzymałem voucher do biura podróży, który od razu sprzedałem, uznając, że podróże to strata czasu i lepiej poświęcić ten czas na pracę. Po kilku dniach od sprzedaży skontaktował się ze mną kupujący, informując mnie, że voucher jest przypisany do mnie i tylko ja mogę go zrealizować, o czym nie wiedziałem. Oddałem więc pieniądze i przeprosiłem za zaistniałą sytuację, po czym odłożyłem voucher do szuflady. Chwilę przed jego wygaśnięciem przypomniałem sobie o jego istnieniu, przejrzałem ofertę biura podróży i zdecydowałem, że pojadę na wycieczkę autokarową do Włoch. Wtedy zakochałem się w podróżowaniu bez reszty.