Jak pokonać stres przed maturą! Nerwy przed maturą 2022 - jak je opanować? Porady psychologa

Matura 2022. Stres egzaminacyjny. Jak pokonać stres przed maturą 2022?

W opanowaniu stresu pomagają:

wysiłek fizyczny,

regularne i zdrowe posiłki,

odpowiednia ilość snu.

Zapotrzebowanie na sen jest dość indywidualne i zmienia się wraz z wiekiem, młodzież potrzebuje zwykle więcej niż 8 godzin snu na dobę(to mogą być także popołudniowe drzemki). W okresie przed maturą warto ograniczyć długie siedzenie przed ekranem. Jeśli pisanie z przyjaciółmi na komunikatorze zmniejsza stres, to warto spróbować umówić się i spotkać z bliskimi osobami w realu.

Taki kontakt bardzo wzmacnia; śmiech, rozmowy, poczucie przynależności do grupy – to pomaga opanować negatywne myśli. Ale nie można przesadzić z życiem towarzyskim – spotkanie z przyjaciółmi tak, zarywanie nocy i imprezowanie zdecydowanie odradzam w tym czasie, bo obciąża układ nerwowy.