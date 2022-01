Jak pokochałam gangstera? Pierwsze opinie i recenzje. Szykuje się hit?

"Jak pokochałam gangstera?" to film oparty na biografii Nikodema Skotarczaka, jednego z najpotężniejszych trójmiejskich gangsterów, który był znany m.in. z tego, że w latach 80. zainwestował w Lechię Gdańsk. Chociaż Nikoś jest głównym bohaterem nowej produkcji, jak podkreśla reżyser Maciej Kawulski, nie jest to kino biograficzne.

- To nie jest kino biograficzne, tylko inspirowane jego postacią. Dlatego niczego nowego pod względem faktograficznym nie wnosi – komentował w Onet Sport. - Nie skupialiśmy się jednak na akcjach, które zostały przedstawione w gazetach, a raczej na tych, o których media nie pisały i które nie znalazły się w blasku fleszy. Pokazujemy jego seksualną prywatność, w którą wszyscy chcieli zajrzeć, ale nikt nie mógł. A ten film taką możliwość daje. Pokazaliśmy go z innej strony, z punktu widzenia kobiet. Przedstawiliśmy go jako człowieka, w którego życiu kobiety i kochliwość miały ogromne znaczenie.