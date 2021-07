Jak oszukują w restauracjach i barach. Zbyt małe porcje, zastępcze składniki, za mało alkoholu. To wyniki kontroli Inspekcji Handlowej.

Inspektorzy stwierdzili, że w kilku punktach gastronomicznych sprzedawano napoje alkoholowe o zaniżonej pojemności. Restauratorzy zaniżali również wagę potraw ( w 3 przypadkach). Inspektorzy wykryli też, że do przygotowania dań użyto innych składników niż wymienione w menu. Na przykład, zamiast ryby soli, na talerzu klienta znalazła się limanda żółtopłetwa. W innym przypadku ser Feta podmieniono na ser Fawita. A do przygotowania jednego z dań nie wykorzystano bitej śmietany, jak było to wskazane w karcie, lecz tańszy krem dekoracyjny.

- W ponad połowie odwiedzonych lokali stwierdziliśmy nieprawidłowości. Zdarzało się, że składniki przygotowanych dań różniły się od tych wymienionych w menu. Niekiedy konsumenci otrzymywali rachunek z doliczoną ceną opakowania, którego w ostateczności nie dostawali. W części z nich, obsługa zaniżała pojemność napojów alkoholowych oraz wagę oferowanych potraw – potwierdza Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.