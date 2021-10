Jak odkorkować ul. Legnicką? Mieszkańcy na poszukiwaniach alternatywnej trasy

- Budowa wzbudza kontrowersje, planowane jest dosyć spore osiedle na 120 mieszkań, parking podziemny, dwa budynki usługowe, a jak wiemy średnia liczba samochodów, które przypadają na rodzinę, to - możemy przyjąć, że tyle wyniesie na nowym osiedlu - dwa, czyli okazuje się, że blisko sto samochodów będzie miało problem z parkowaniem - zwraca uwagę Mirosław Koźbiał, członek zarządu Rady Dzielnicy Siedlce. - Wokół osiedla nie jest przewidziany żaden parking. Nie planuje się go także wzdłuż ulicy dojazdowej do inwestycji. GZDiZ stwierdził, że ma być zachowana zieleń, że nie ma też możliwości parkowania poza terem osiedla. Wiele wskazuje na to, że ul. Legnicka stanie się jednym dużym parkingiem, a już teraz niekiedy występuje problem z przepustowością ulicy.