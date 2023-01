Jak możemy zadbać o swoje zdrowie psychiczne - pięć rad eksperta na rozpoczynający się rok

Co zrobić, by właśnie rozpoczęty 2023 rok nie był pasmem stresów i problemów spowodowanych zmęczeniem?

1. Musisz się od siebie odczepić

To głowa jest źródłem problemów psychicznych - przedstawia nam niedoścignione wzory, bombarduje nas wyrzutami sumienia, jeśli nie działamy zgodnie z założonym planem. Bardzo często zamartwiamy się z powodu czegoś, na co nie mamy wpływu lub porównujemy się z innymi, np. w kwestii wyglądu czy wagi, zapominając o tym, co nas wyróżnia. Jest na to jedna rada: należy się od siebie odczepić!