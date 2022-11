Jak Marta Żmuda Trzebiatowska poznała męża? Tak Kamil Kula zapamiętał początki ich znajomości. Zdjęcia

Niedawno aktorka pojawiła się w programie Radia Złote Przeboje. W rozmowie z Odetą Moro zdradziła, że Kamila Kulę poznała kilka razy, dopiero za czwartym razem go zapamiętała.

- On jest w stanie mi udowodnić wszystkie te trzy poprzednie razy, nie mogę się wyprzeć. Wręcz jeden jest zarejestrowany, bo zagraliśmy razem w serialu w jednym odcinku, w jednej scenie! Tylko tyle, że ja grałam z psem, i byłam bardzo skupiona, żeby tego psa ogarnąć, a on gdzieś tam przechodził. I ja tego nie pamiętam, żeby on w tej scenie też występował. Strasznie jest na to obrażony i oburzony. I taka to jest historia zakochania od pierwszego wejrzenia.