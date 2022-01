Jak kobiety w Waplewie Wielkim figurę Matki Bożej przed komunistami obroniły. Mało znane wydarzenie w historii Pomorza Witold Chrzanowski

Waplewo Wielkie w powiecie sztumskim zawsze było ostoją tradycji narodowych, patriotycznych i religijnych. To tu rezydował tak zasłużony dla utrzymania polskości na Powiślu ród hrabiów Sierakowskich, których niemieccy bandyci zamordowali wkrótce po wybuchu wojny w 1939 roku. To tu także doszło do dobrze zapisanego w świadomości lokalnej, mało niestety znanego w skali kraju, wydarzenia obrony figury Matki Bożej w 1978 roku przed próbującymi ją usunąć komunistami.